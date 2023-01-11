Джордан Кларксон повторил достижение Кобе Брайанта

Теги Кливленд Кобе Брайант НБА Юта Джордан Кларксон Баскетбол

Джордан Кларксон стал первым после Кобе Брайанта игроком, который набрал 9+ очков подряд за последние 2 минуты матча и вывел свою команду вперед, при этом никто другой из обеих команд на данном отрезке времени не набирал очки.

Защитник «Юты» набрал 9 очков подряд на последних двух минутах матча против «Кливленда» и принес своей команде победу со счетом 116:114.

Легенда НБА Кобе Брайант совершил аналогичный подвиг в своем прощальном матче в 2016 году. Примечательно, что Кобе сделал это в матче против «Юты», а Кларксон тогда был его партнером по команде.

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