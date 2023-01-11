Донован Митчелл набрал 46 очков в первом матче в Юте после обмена

Звездный защитник « » Донован Митчелл во вторник впервые вернулся в Юту после обмена, который состоялся в сентябре прошлого года.

В первом гостевом матче против своей бывшей команды Митчелл набрал 46 очков (14 из 27 с игры, 7 из 18 из-за дуги, 11 из 11 с линии штрафных), сделал 6 передач, 5 подборов, 3 перехвата и не совершил ни одной потери за 36 минут на паркете.

Усилий Митчелла не хватило для победы. «Кливленд» проиграл со счетом 114:116.

Митчелл провел первые пять сезонов карьеры за «Юту». В сентябре «Джаз» отправил трехкратного участника Матча всех звезд в «Кавальерс» в обмен на Коллина Секстона, Лаури Маркканена, Очаи Агбаджи, три незащищенных драфт-пика первого раунда (2025, 2027 и 2029) и два обмена пиками (2026 и 2028).

Перед началом встречи «Юта» показала видео в честь бывшей звезды клуба.

«Я чувствовал себя очень комфортно. Это не было странно. Я просто играл, как и предыдущие пять лет. Меня потрясающе приняли, и я благодарен за это», – сказал после матча Митчелл.

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