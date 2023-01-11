Руководитель клуба Западной конференции: «Если начнутся торги за Леброна, у «Голден Стэйт» будут отличные шансы»

Теги возможные переходы Леброн Джеймс Голден Стэйт Лейкерс НБА Баскетбол

По мнению руководителя одного из клубов Западной конференции, у «Голден Стэйт» будет хорошая возможность заполучить Леброна Джеймса, если «Лейкерс» решат обменять суперзвезду.

«Если начнутся торги за Леброна, у «Уорриорз» будут отличные шансы, поскольку они могут предложить молодых парней — Джеймса Уайзмена, Джонатана Кумингу, Мозеса Муди или Пэта Болдуина. Смотря кого захотят «Лейкерс».

Но им придется добавить либо Джордана Пула, либо Эндрю Уиггинса, а это непросто. Но если они хотят выиграть чемпионат, они могут отдать Пула ради Леброна.

Если они сохранят Дрэймонда Грина и объединят Стефена Карри, Клэя Томпсона и Леброна, за этой командой будет интересно наблюдать», – сказал функционер.

Пирамида величайших празднований НБА. Кажется, ничего столь же культового, как «большие шары», так и не родилось

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17 комментариев

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Ольга Иванова
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Ответ frog19
Как зачем ? За ещё одной гайкой для этой великой династии. А что молодёжь, она лишь на бумаге перспективная, а на деле с ними можно никогда ничег оне выиграть, либо они сами уйдут на более жирный контракт в другой клуб. А вот если Леброн будет в форме как сейчас, то это вероятнее всего как минимум финал НБА.
Есть одно но, при всей живучести Леброна, травмы никто не отменял! Более того, приход Леброна на сезон, ну два от силы, а потом, что? В ГСВ и так много возрастных игроков!
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Mr.BadGuy
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Ответ frog19
Ну Леброн может уйти просто или можно за него поиметь хоть какие то активы, которые потом можно хотя бы на пики обменять. Что лучше то, очевидно хоть что-то взять
Пики да, было бы неплохо получить, а молодые игроки ГСВ не актив.
Активом является или молодой игрок на детском контракте, или игрок уровня АСГ. У ГСВ молодых игроков уровня АСГ нет, а детские контракты скоро закончатся и придется пулять в них баблом или они просто уйдут даром.
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frog19
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Ответ Mr.BadGuy
Если ЛАЛ заканчиваю эпоху Леброна им проще уйти в полную перестройку, а не освобождать платежку ГСВ от всякого шлака с неизвестной целью
Ну Леброн может уйти просто или можно за него поиметь хоть какие то активы, которые потом можно хотя бы на пики обменять. Что лучше то, очевидно хоть что-то взять
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Derek Apple
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Пул неплохо нынче спрогрессировал, приятно наблюдать, и далеко не факт, что Леброн вольётся в игровой стиль ГСВ...
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Mr.BadGuy
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Ответ frog19
Мусор сейчас есть сам ЛАЛ, а "мусор", который может предложить ГСВ это чудо с небес для озерников.
Если ЛАЛ заканчиваю эпоху Леброна им проще уйти в полную перестройку, а не освобождать платежку ГСВ от всякого шлака с неизвестной целью
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Mr.BadGuy
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Ответ AEZAKMI228
как будто кто то лучше предложит за 40 летнего мужика
проще тогда вообще его не менять, чем забивать платежку этим шлаком
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frog19
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Ответ Mr.BadGuy
Зачем ЛАЛ весь мусор который может предложить ГСВ?
Мусор сейчас есть сам ЛАЛ, а "мусор", который может предложить ГСВ это чудо с небес для озерников.
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frog19
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Ответ Ольга Иванова
Мне больше интересно, а зачем этот обмен ГСВ? Отдать за игрока, которому 38 лет всю молодежь, ну такая себя затея! Учитывая, что приход Леброна - это не гарантия получения перстней!
Как зачем ? За ещё одной гайкой для этой великой династии. А что молодёжь, она лишь на бумаге перспективная, а на деле с ними можно никогда ничег оне выиграть, либо они сами уйдут на более жирный контракт в другой клуб. А вот если Леброн будет в форме как сейчас, то это вероятнее всего как минимум финал НБА.
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AEZAKMI228
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Ответ Mr.BadGuy
Зачем ЛАЛ весь мусор который может предложить ГСВ?
как будто кто то лучше предложит за 40 летнего мужика
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Vals
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У кого-то из руководителей Западной конференции шизофрения?
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Nightyork97
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Какой бред, ужас. С этим пакетом ГСВ и их фанаты обменяют Фурнье или Барнса. Это сказки, никогда не обменяют Пула и Уиггинса, они уже смирилась и готовы платить налог. Майерс в межсезонье не обменял Дюранта на Пула и Уиггинса, а тут им Леброна подавай за этот мусор. Очередные влажные мечты, ценность молодёжи ГСВ упала в несколько раз. Там нет развития, их постоянно в G - лигу пихают туда сюда.
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Mr.BadGuy
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Ответ Bek_cp3
погодите, Роман вроде же недавно объяснял, что в этом году леброна вообще нельзя менять по правилам) эти журналисты ваще разбираются в тонкостях СВА или главное новость выс*ать?)
В новости про этот год не слова.
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Bek_cp3
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погодите, Роман вроде же недавно объяснял, что в этом году леброна вообще нельзя менять по правилам) эти журналисты ваще разбираются в тонкостях СВА или главное новость выс*ать?)
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Tim Timson
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Эйнджу скучно?))
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Ольга Иванова
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Мне больше интересно, а зачем этот обмен ГСВ? Отдать за игрока, которому 38 лет всю молодежь, ну такая себя затея! Учитывая, что приход Леброна - это не гарантия получения перстней!
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Ballboy13
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Заголовок интригующий, а сама новость смешная. Думается ЛАЛ за Леброна затребуют только Карри, остальные 14 человек из ГСВ нафиг не нужны
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Mr.BadGuy
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Зачем ЛАЛ весь мусор который может предложить ГСВ?
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