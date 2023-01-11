Руководитель клуба Западной конференции: «Если начнутся торги за Леброна, у «Голден Стэйт» будут отличные шансы»

По мнению руководителя одного из клубов Западной конференции, у « » будет хорошая возможность заполучить , если « » решат обменять суперзвезду.

«Если начнутся торги за Леброна, у «Уорриорз» будут отличные шансы, поскольку они могут предложить молодых парней — Джеймса Уайзмена, Джонатана Кумингу, Мозеса Муди или Пэта Болдуина. Смотря кого захотят «Лейкерс».

Но им придется добавить либо Джордана Пула, либо Эндрю Уиггинса, а это непросто. Но если они хотят выиграть чемпионат, они могут отдать Пула ради Леброна.

Если они сохранят Дрэймонда Грина и объединят Стефена Карри, Клэя Томпсона и Леброна, за этой командой будет интересно наблюдать», – сказал функционер.

Пирамида величайших празднований НБА. Кажется, ничего столь же культового, как «большие шары», так и не родилось