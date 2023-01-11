Руководитель клуба Западной конференции: «Если начнутся торги за Леброна, у «Голден Стэйт» будут отличные шансы»
По мнению руководителя одного из клубов Западной конференции, у «Голден Стэйт» будет хорошая возможность заполучить Леброна Джеймса, если «Лейкерс» решат обменять суперзвезду.
«Если начнутся торги за Леброна, у «Уорриорз» будут отличные шансы, поскольку они могут предложить молодых парней — Джеймса Уайзмена, Джонатана Кумингу, Мозеса Муди или Пэта Болдуина. Смотря кого захотят «Лейкерс».
Но им придется добавить либо Джордана Пула, либо Эндрю Уиггинса, а это непросто. Но если они хотят выиграть чемпионат, они могут отдать Пула ради Леброна.
Если они сохранят Дрэймонда Грина и объединят Стефена Карри, Клэя Томпсона и Леброна, за этой командой будет интересно наблюдать», – сказал функционер.
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Активом является или молодой игрок на детском контракте, или игрок уровня АСГ. У ГСВ молодых игроков уровня АСГ нет, а детские контракты скоро закончатся и придется пулять в них баблом или они просто уйдут даром.