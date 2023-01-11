Скип Бэйлесс: «Почему Леброн не сыграл против «Денвера»? Джордан провел все 82 матча в 39 лет»

Известный баскетбольный эксперт раскритиковал форварда « » за пропуск матчей.

«Почему Леброн сегодня не сыграл против « », который лидирует на Западе? Травма голеностопа? Он получил ее на тренировке? Без понятия. Но я точно знаю, что провел все 82 матча девять раз. В том числе в возрасте 39 лет. Также он сыграл 81 матчей в одном из сезонов и 80 матчей еще в одном. Именно поэтому он величайший», – заявил Бэйлесс.

В нынешнем сезоне 38-летний Джеймс провел 31 матч из 41, набирая в среднем 29,1 очка, 8,2 подбора, 6,7 передачи и 1 перехват.

Леброн тратит 1,5 млн в год на тело, чтобы подобраться к вечному рекорду Абдул-Джаббара. А у великого центрового была только йога