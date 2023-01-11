Скип Бэйлесс: «Почему Леброн не сыграл против «Денвера»? Джордан провел все 82 матча в 39 лет»

Теги травмы Майкл Джордан Леброн Джеймс Денвер Лейкерс НБА Скип Бэйлесс Баскетбол

Известный баскетбольный эксперт Скип Бэйлесс раскритиковал форварда «Лейкерс» Леброна Джеймса за пропуск матчей.

«Почему Леброн сегодня не сыграл против «Денвера», который лидирует на Западе? Травма голеностопа? Он получил ее на тренировке? Без понятия. Но я точно знаю, что Майкл Джордан провел все 82 матча девять раз. В том числе в возрасте 39 лет. Также он сыграл 81 матчей в одном из сезонов и 80 матчей еще в одном. Именно поэтому он величайший», – заявил Бэйлесс.

В нынешнем сезоне 38-летний Джеймс провел 31 матч из 41, набирая в среднем 29,1 очка, 8,2 подбора, 6,7 передачи и 1 перехват.

Леброн тратит 1,5 млн в год на тело, чтобы подобраться к вечному рекорду Абдул-Джаббара. А у великого центрового была только йога

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5 комментариев

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nba2015
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1. Майкл отыграл всего 15 сезонов, у Брона уже 20-й. Здесь только с Каримом или Мэлоуном сравнивать.
2. В 38 лет у Майкла как раз были травмы и он отыграл всего 60 игр.
3. По эффективности и проценту с игры в 38 лет Брон выше Майкла. И это не говоря о том, что сейчас сам темп игры выше, чем в начале нулевых.
Я понимаю, что дед уже много лет тролит его ради денег, но не так же грубо!
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Scrubs
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Скипп зб уже.
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Артём Альбрехт
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Ответ Daniel Fox
Посмотрел бы я как Майк в Вашингтоне разыгрывал , играл главного скорера , организовывал нападение , защищался на пяти позициях и при этом отыграл 81 матч , дед правда цепляется к очень странным мелочам.
Ну защищался на пяти позициях это конечно громко сказано))
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Артём Альбрехт
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Майкл Джордан 1072 игры- 15 сезонов, Леброн Джеймс - 1397 игр идёт 20й сезон. И пока не собирается заканчивать. Так что пусть бережётся дед.
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Daniel Fox
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Посмотрел бы я как Майк в Вашингтоне разыгрывал , играл главного скорера , организовывал нападение , защищался на пяти позициях и при этом отыграл 81 матч , дед правда цепляется к очень странным мелочам.
+3
-2
+1
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