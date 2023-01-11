Леброн Джеймс: «У Дюрэнта есть все, чтобы стать лучшим бомбардиром в истории НБА»

Суперзвезда « » близок к тому, чтобы превзойти рекорд и стать лучшим бомбардиром в истории НБА, однако видит в (« ») главную угрозу своему достижению.

«Кей Ди – первый, кто приходит на ум, однозначно. Его зовут Easy Money и Slim Reaper не просто так.

Он набирает очки с такой легкостью. Он умеет бросать трехочковые, со средней дистанции, проходить под кольцо, а также реализует 85-90 процентов с линии штрафных. Это ключевые составляющие.

У нас в лиге много отличных бомбардиров, среди них и Дюрэнт. Кайри, Лука, Эмбиид, Яннис – эти парни набирают много очков. Но также нужно немного удачи. Здоровье важнее всего — не только в спорте, но и в жизни в целом. Нужно быть очень везучим, чтобы оставаться на паркете и при этом уметь набирать очки», – сказал Леброн.

Пирамида величайших празднований НБА. Кажется, ничего столь же культового, как «большие шары», так и не родилось