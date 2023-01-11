Леброн Джеймс: «У Дюрэнта есть все, чтобы стать лучшим бомбардиром в истории НБА»

Теги Леброн Джеймс Лейкерс Бруклин НБА Кевин Дюрэнт Карим Абдул-Джаббар Баскетбол

Суперзвезда «Лейкерс» Леброн Джеймс близок к тому, чтобы превзойти рекорд Карима Абдул-Джаббара и стать лучшим бомбардиром в истории НБА, однако видит в Кевине ДюрэнтеБруклин») главную угрозу своему достижению.

«Кей Ди – первый, кто приходит на ум, однозначно. Его зовут Easy Money и Slim Reaper не просто так.

Он набирает очки с такой легкостью. Он умеет бросать трехочковые, со средней дистанции, проходить под кольцо, а также реализует 85-90 процентов с линии штрафных. Это ключевые составляющие.

У нас в лиге много отличных бомбардиров, среди них и Дюрэнт. Кайри, Лука, Эмбиид, Яннис – эти парни набирают много очков. Но также нужно немного удачи. Здоровье важнее всего — не только в спорте, но и в жизни в целом. Нужно быть очень везучим, чтобы оставаться на паркете и при этом уметь набирать очки», – сказал Леброн.

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4 комментария

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Ответ mqh9pzrxgf
Ему придется до 42-43 играть без травм чтоб обогнать, при условии что брон закончит в 40
Дюра может застать еще отрезок в истории игры, когда 230-235 очей за матч будет в среднем, будет забавно когда 35-40 игроки будут бить рекорды 25-30 летнего Чемберлена по результативности за сезон (сколько там 2-3 или 4К очков?/регулярка)

мдааа...
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Стас Соболев
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Правильно Леба сказал, здоровье важнее всего
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думаю, в истории баскетбола комплексно

ОИ - раз
ЧМ - два
НБА - три
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mqh9pzrxgf
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Ему придется до 42-43 играть без травм чтоб обогнать, при условии что брон закончит в 40
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