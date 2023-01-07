Единая лига ВТБ. «Зенит» на выезде сыграет с «Астаной»
В пятницу, 6 января, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ действующий чемпион «Зенит» на выезде сыграет с казахстанской «Астаной».
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
Положение команд: ЦСКА – 19-0, УНИКС – 17-2, Зенит – 14-4, МБА – 12-7, Нижний Новгород – 11-8, Локомотив-Кубань – 10-9, Парма – 8-11, Автодор – 7-12, Самара – 7-12, Енисей – 4-15, Астана – 3-15, Минск – 1-18.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
«Представляю мысли руководства: взяли Кузину – а она из-под кольца не попадает». Марина Баш – о возвращении в Россию
События российского спорта, которые все-таки дарили радость и надежду в 2022-м
В «Реале» – третий русский! Даниилу Столбецкому 15 лет, он был в ЦСКА и может вырасти до 215 см
Мы подсели на НБА благодаря кассетам NBA Superstars. Джордан парил под саундтрек к Top Gun, а Мэджик феерил под Джанет Джексон
Игра в Австралии и Пуэрто-Рико, карьера в НБА, любимая комбинация в «Самаре». Первое интервью Джеймса Энниса в России
Комментарии