Леброн Джеймс и Донован Митчелл признаны игроками недели в НБА

Теги Кливленд Леброн Джеймс Лейкерс НБА Донован Митчелл Баскетбол

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс и защитник «Кливленда» Донован Митчелл признаны лучшими игроками 12-й игровой недели регулярного чемпионата в Западной и Восточной конференциях НБА.

Джеймс набирал в среднем по 35,0 очка, 8,7 подбора и 7,7 передачи за игру, «озерники» выдали результат 4-0.

Средние показатели Митчелла составили 37,7 очка, 7,3 передачи и 5,3 подбора за игру, защитник начал неделю с 71 очка в матче с «Чикаго». «Кавальерс» продемонстрировали результат 3-1.

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2 комментария

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Vagant
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Леброн не признавался игроком недели с 13 декабря 2021 года. Эта наград стала для него 66-й. Это рекорд лиги за всю историю..
Будучи игроком ЛАЛ он получил эту наград в 6-й раз.
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Consistency
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Перспективный паренек этот ЛеБрон Джеймс, наконец смог конвертировать свой талант в победы команды. Думаю, в ближайшие несколько сезонов пацан может окрепнуть и пошуметь в плей-офф, попить крови фаворитам, а там, глядишь, и контендер какой-нибудь им заинтересуется.
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