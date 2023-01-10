Форвард « » и защитник « » признаны лучшими игроками 12-й игровой недели регулярного чемпионата в Западной и Восточной конференциях НБА.

Джеймс набирал в среднем по 35,0 очка, 8,7 подбора и 7,7 передачи за игру, «озерники» выдали результат 4-0.

Средние показатели Митчелла составили 37,7 очка, 7,3 передачи и 5,3 подбора за игру, защитник начал неделю с 71 очка в матче с «Чикаго». «Кавальерс» продемонстрировали результат 3-1.

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