Эмил Райкович: «2-й этап будет сложнее, поэтому ЦСКА необходимо немного прибавить после новогодней паузы»

Главный тренер ЦСКА Эмил Райкович рассказал о важности победы над «Нижним Новгородом» (109:79) в лиге ВТБ.

«В первую очередь, хочу поздравить свою команду с 20-й победой кряду. К этому матчу мы подошли крайне серьезно. Стартовая пятерка задала тон игры, и затем все, кто выходил на площадку, действовали с полной отдачей, не позволяя себе расслабляться.

Для нас сегодняшняя победа – еще один шаг с точки зрения подготовки ко второму этапу регулярного чемпионата, где нам предстоит играть с пятеркой лучших команд Лиги. Он будет сложнее, поэтому нам необходимо немного прибавить после новогодней паузы. Мы двигаемся в правильном направлении», – сказал Райкович.

Канал Лазаря. Как греческий Гринч чуть не украл Новый год