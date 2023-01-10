Эмил Райкович: «Нижний» в последнее время играет гораздо лучше»

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Главный тренер ЦСКА Эмил Райкович поделился ожиданиями от матча Лиги ВТБ с «Нижним Новгородом».

«Нижний» в последнее время играет гораздо лучше, они сейчас в полном составе. С приобретением Ребича они стали играть более организованно и агрессивно в нападении.

Ожидаем тяжелой игры и готовимся к ней», – заявил Райкович.

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