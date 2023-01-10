Разыгрывающий «Бакс» рассказал о том, какой сложной и изматывающей стала для него серия против «Нетс» в плей-офф-2021.

« » победил в семи матчах и в итоге стал чемпионом НБА.

«Это противостояние забрало несколько лет моей жизни. Каждый раз, когда я выхожу на площадку «Барклайс центра», для меня это такой посттравматический стресс. Я чувствую нервозность и возбуждение, хотя вообще я не такой, я не нервничаю, когда играю в баскетбол. Занимался это всю свою жизнь.

Но та серия так много отняла лично у меня. Дюрэнт так хотел победить и потащил их на себе... У меня ночных кошмаров на эту тему, потому что мы все-таки выиграли, но все это по-прежнему стоит у меня перед глазами. Это была одна из лучших серий, в которых я когда-либо участвовал.

И вот дело дошло до седьмой игры с кучей важных попаданий, Кайри травмирован, Джеймс Харден возвращается, все эти события для меня были словно кино. Это потребовало физических и эмоциональных затрат, но та схватка помогла нам вернуться в финале после 0-2», – заявил Холидэй.

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