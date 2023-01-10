Дрю Холидэй – о серии с «Нетс» в 2021 году: «Это противостояние забрало несколько лет моей жизни»

Теги Милуоки Бруклин НБА Кевин Дюрэнт Дрю Холидэй НБА плей-офф Баскетбол

Разыгрывающий «Бакс» Дрю Холидэй рассказал о том, какой сложной и изматывающей стала для него серия против «Нетс» в плей-офф-2021.

«Милуоки» победил в семи матчах и в итоге стал чемпионом НБА.

«Это противостояние забрало несколько лет моей жизни. Каждый раз, когда я выхожу на площадку «Барклайс центра», для меня это такой посттравматический стресс. Я чувствую нервозность и возбуждение, хотя вообще я не такой, я не нервничаю, когда играю в баскетбол. Занимался это всю свою жизнь.

Но та серия так много отняла лично у меня. Дюрэнт так хотел победить и потащил их на себе... У меня ночных кошмаров на эту тему, потому что мы все-таки выиграли, но все это по-прежнему стоит у меня перед глазами. Это была одна из лучших серий, в которых я когда-либо участвовал.

И вот дело дошло до седьмой игры с кучей важных попаданий, Кайри травмирован, Джеймс Харден возвращается, все эти события для меня были словно кино. Это потребовало физических и эмоциональных затрат, но та схватка помогла нам вернуться в финале после 0-2», – заявил Холидэй.

В НБА материализовался еще один Бол – гигантское и костлявое чудовище, теперь не только с мухобойкой для любого

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6 комментариев

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Cash_flow
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Классика НБА.
КД остался на по сути всю серию без Хардена (Джеймс на уколах вернулся к 5 матчу, но по факту толком не мог показать ничего на поле), в начале четвёртой игры еще и без Ирвинга. И все равно едва-едва не затащил серию против команды с тремя олл-старами
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AnTikVar
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В любом случае несколько лет приятнее "потерять" выиграв серию.
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Денис Храпунов
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Ответ Брэд Либил
Как раз тот сантиметр подошвы позволил серии стать легендарной.
Тут как посмотреть. В целом подошва точно стала легендарной, КейДи мог бы те кроссы загнать на аукционе
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Брэд Либил
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Ответ Денис Храпунов
Серия была огненной. Один из самых ярких перфомансов одного игрока сражавшегося с будущими чемпионами. Дюрант тогда был фантастический, если бы не тот сантиметр подошвы, серия была бы легендарной.
Как раз тот сантиметр подошвы позволил серии стать легендарной.
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Денис Храпунов
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Серия была огненной. Один из самых ярких перфомансов одного игрока сражавшегося с будущими чемпионами. Дюрант тогда был фантастический, если бы не тот сантиметр подошвы, серия была бы легендарной.
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ВинниПох
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Эмбид вспоминая тот бросок Кавая сразу теряет пару фунтов веса
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