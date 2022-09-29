Кендрик Перкинс: «Уэстбрук и Беверли понимают свою миссию, мы с Гарнеттом прошли через то же самое»

Бывший игрок , ныне телевизионный эксперт Кендрик Перкинс считает, что и смогут вместе выступать за , несмотря на давний конфликт.

«Когда у вас есть ветераны, они понимают свою миссию и откладывают в сторону разногласия. Мы с прошли через то же самое. Когда он играл за «Миннесоту», мы терпеть не могли друг друга.

Мы чуть не подрались в раздевалке, такое случается. Зрелые игроки пытаются во всем разобраться и дают понять, что поддерживают друг друга», – сказал Перкинс.

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