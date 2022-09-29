Кендрик Перкинс: «Уэстбрук и Беверли понимают свою миссию, мы с Гарнеттом прошли через то же самое»

Теги Кендрик Перкинс Лейкерс Миннесота Кевин Гарнетт НБА Расселл Уэстбрук Патрик Беверли Баскетбол

Бывший игрок НБА, ныне телевизионный эксперт Кендрик Перкинс считает, что Расселл Уэстбрук и Патрик Беверли смогут вместе выступать за «Лейкерс», несмотря на давний конфликт.

«Когда у вас есть ветераны, они понимают свою миссию и откладывают в сторону разногласия. Мы с Кевином Гарнеттом прошли через то же самое. Когда он играл за «Миннесоту», мы терпеть не могли друг друга.

Мы чуть не подрались в раздевалке, такое случается. Зрелые игроки пытаются во всем разобраться и дают понять, что поддерживают друг друга», – сказал Перкинс.

«Бостон» трясет, «Нетс» – реалити-шоу, Харден посвежел. BasketTalk с Романом Сприкутом оценивают Атлантический дивизион

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные