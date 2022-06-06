«Нам нужна была эта победа. У вас впереди еще миллион лет». Гарнетт поделился тем, что сказал ему Баркли после победы в плей-офф 1997 года

Чемпион НБА 2008 года в составе «Бостона» в своем шоу «KG Certified» поделился тем, что сказал ему после победы «Хьюстона» над молодой «Миннесотой» в первом раунде плей-офф 1997 года.

«Это произошло, когда они разгромили нас со счетом 3-0. Мы так хотели попасть в плей-офф, мы так были счастливы оказаться в плей-офф.

Но он сказал: «Эй, нам нужна была эта победа. У вас впереди еще миллион лет, чтобы выиграть свой титул. Вы должны пройти через это, это часть игры. Каждый игрок, каждая великая команда должны пройти через это, чтобы чего-то добиться», – рассказал Гарнетт.

В том году проиграл «Юте» в финальной серии Западной конференции (2-4).

Чемпионский «Бостон»-2008. Где они сейчас?