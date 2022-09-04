«Тимбервулвс» вместе с будущими владельцами клуба хотят наладить отношения с Кевином Гарнеттом

вместе с будущими мажоритарными владельцами клуба Алексом Родригесом и Марком Лори хотят наладить отношения с легендой «Тимбервулвс» и в конечном итоге вывести его 21-й номер из обращения, сообщает журналист The Athletic Джон Кравчински.

Кроме того, есть вероятность, что Гарнетту будет предложен миноритарный пакет акций клуба. Однако предметных дискуссий на эту тему пока не было.

Ранее Гарнетт заявлял, что не хочет ассоциироваться с «Миннесотой» и отказывается, чтобы майка с его номером находилась под сводами «Таргет-центра», пока клубом владеет Глен Тэйлор, с которым у игрока был конфликт. Процесс продажи клуба будет официально завершен в конце следующего года.

Десять изменений, которые сделают «Миннесоту» контендером