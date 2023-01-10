Дражен Анзулович: «Гудумак выбыл на продолжительный период времени, есть проблемы и с другими игроками»

Главный тренер « » рассказал о том, что команда столкнулась с кадровыми трудностями перед матчем Лиги ВТБ с .

«К сожалению, получил повреждение и пропустит продолжительный период времени. Также у нас есть проблемы с другими игроками, на данный момент я не могу быть уверен, кто точно будет готов к завтрашней игре.

МБА – команда, которая является главным сюрпризом этого сезона в Лиге ВТБ. С ним всегда очень тяжело играть. Учитывая то качество и тот состав игроков, который у нас есть, нам нужно выйти со 100-процентной самоотдачей, чтобы постараться выиграть. И нам нужно придерживаться тактического плана и оставаться в игре дольше, чем мы это делали в предыдущей встрече с ЦСКА», – заявил Анзулович.

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