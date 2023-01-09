Василий Карасев: «В ближайшее время на Воронова и Коновалова рассчитывать не можем»

Главный тренер МБА Василий Карасев накануне матча против «Енисея» в рамках Лиги ВТБ рассказал о двух потерях в составе своей команды.

«К сожалению, год начался с двух потерь — у повреждение задней поверхности бедра, у Макара Коновалова проблемы с мениском, поэтому в ближайшее время на них рассчитывать мы не можем.

Соответственно, вновь попадаем в ситуацию с дефицитом в задней линии. В любом случае, будем играть, с подобными проблемами уже сталкивались. Где-то потеряем в агрессии, но опускать руки не собираемся.

Выезд сложный, в Красноярске вряд ли кто-то может рассчитывать на легкую победу, будем биться. Сравнивать с игрой в Москве в первом круге сложно — « » практически не поменялся, а вот наш состав будет сильно отличаться», – сказал Карасев.

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