Дражен Анзулович: «ЦСКА является явным фаворитом встречи с «Енисеем»

Главный тренер «Енисея» перед матчем лиги ВТБ против ЦСКА отдал должное сопернику.

«ЦСКА является явным фаворитом нашей встречи, но мы постарались подготовить команду к игре. Были небольшие травмы, поэтому только завтра посмотрим, каким составом мы выйдем. Каждый игрок ЦСКА имеет очень хорошие индивидуальные качества, для нас важна будет защита на протяжении всех 40 минут. Нам необходимо бороться до конца как команда», – заявил Анзулович.

выиграл все 18 матчей в нынешнем сезоне Лиги ВТБ. « » с результатом 4-14 идет на 10-м месте.

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