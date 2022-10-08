Ройс Уайт: «Леброн получил 1 миллиард долларов от Nike, за это он помалкивает о притеснениях уйгуров в Китае»

Бывший игрок НБА Ройс Уайт раскритиковал суперзвезду .

По мнению Уайта, Джеймс получил огромную сумму от своего спонсора , за это он игнорирует ситуацию репрессиями со стороны властей КНР в отношении уйгуров.

«Леброн Джеймс получил миллиард долларов от Nike, этих представителей истеблишмента, антигуманного, неолиберального, марксистского, глобалистского истеблишмента, который также является церковью ЛГБТ. Ему дали этот миллиард долларов, чтобы он держал рот на замке о величайшем гуманитарном кризисе нашего поколения. Речь идет о двух миллионах человек, помещенных в концентрационные лагеря в Китае только за то, что они мусульмане», – заявил Уайт.

Уайт живет с тревожным расстройством. По мнению экс-баскетболиста, его попытки привлечь внимание к проблемам психического здоровья привели к тому, что ему не дали заиграть в НБА.

После завершения карьеры Ройс занялся политическим активизмом. Он является постоянным гостем онлайн-шоу бывшего советника Дональда Трампа Стива Бэннона.

Ранее Джеймса, который занимает активную социальную позицию, но не высказывается по китайской проблематике, осудил другой экс-игрок НБА Энес Кантер Фридом.

«Для «Короля» деньги важнее морали», – написал Кантер.

У НБА снова проблемы с Китаем. Там забанили трансляции «Бостона» сразу, когда игрок «Селтикс» разнес Си Цзиньпина