Фред Ванвлит: «У Скотти Барнса будет долгая карьера, небольшие трудности пойдут ему на пользу»

Разыгрывающий « » считает, что трудности, которые испытывает его одноклубник , пойдут на пользу лучшему новичку прошлого сезона.

«У него будет долгая карьера, так что небольшие трудности пойдут ему на пользу.

Жаль, что каждому его выступлению придается столько значения, но нам очень нужно, чтобы он играл хорошо, чтобы выиграть матчи. Так строится команда. Это печально с точки зрения его развития, но это пойдет ему на пользу. Это сделает его лучше, ему полезно пройти через эти трудности.

Он был «золотым ребенком» весь прошлый сезон, никто не говорил о нем ничего плохого, но теперь он узнает правду. Пусть говорят о нем, он оправится», – сказал Ванвлит.

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