Фред Ванвлит не стал продлевать контракт с «Рэпторс» перед началом сезона. Ему предлагали 114 млн на 4 года
Разыгрывающий «Торонто» Фред Ванвлит перед началом сезона принял решение не торопиться с продлением контракта.
«Рэпторс» предлагали Ванвлиту 114 миллионов долларов на 4 года – максимально возможный контракт на тот момент. Отмечается, что Фред не отклонил предложение, но по взаимной договоренности с клубом решил отложить решение этого вопроса.
Ванвлит может стать свободным агентом в межсезонье-2023, если откажется от опции игрока на 22,8 миллиона. Как пишет обозреватель Джош Левенберг, в таком случае 4-летняя сделка защитника «Майами» Тайлера Хирро на сумму 130 миллионов долларов может быть «взята для него за основу».
В нынешнем сезоне НБА 28-летний Фред набирает 18,8 очка, 4,1 подбора и 6,2 передачи в среднем за игру.
Ванвлит присоединился к «Торонто» в 2016 году после того, как не был выбран на драфте.
Мужик так фанател от Айверсона, что стал главным тату-мастером НБА. Теперь летает в отпуск с Дюрэнтом и сотрудничает с Jordan Brand
Какая баскетбольная статуя лучше? Джордан парит над всеми, Хаким присутствует незримо, а Шакил уничтожает щит
2022-2023
Ванвлит:
2-очковые 43.9%
3-очковые 32.5%
Кузьма:
2-очковые 54.6%
3-очковые 33.8%
Шредер:
2-очковые 49.3%
3-очковые 40.7%
Вестбрук:
2-очковые 46.5%
3-очковые 28.6%
А если по теме, Фред зря отказывается, ему действительно никто больше не предложит, а тут и своя команда, и сам практически легенда в организации. Лучшее враг хорошего.