Разыгрывающий « » перед началом сезона принял решение не торопиться с продлением контракта.

«Рэпторс» предлагали Ванвлиту 114 миллионов долларов на 4 года – максимально возможный контракт на тот момент. Отмечается, что Фред не отклонил предложение, но по взаимной договоренности с клубом решил отложить решение этого вопроса.

Ванвлит может стать свободным агентом в межсезонье-2023, если откажется от опции игрока на 22,8 миллиона. Как пишет обозреватель Джош Левенберг, в таком случае 4-летняя сделка защитника «Майами» Тайлера Хирро на сумму 130 миллионов долларов может быть «взята для него за основу».

В нынешнем сезоне НБА 28-летний Фред набирает 18,8 очка, 4,1 подбора и 6,2 передачи в среднем за игру.

Ванвлит присоединился к «Торонто» в 2016 году после того, как не был выбран на драфте.

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