Фред Ванвлит не стал продлевать контракт с «Рэпторс» перед началом сезона. Ему предлагали 114 млн на 4 года

Теги возможные переходы Торонто НБА Фред Ванвлит Баскетбол

Разыгрывающий «Торонто» Фред Ванвлит перед началом сезона принял решение не торопиться с продлением контракта. 

«Рэпторс» предлагали Ванвлиту 114 миллионов долларов на 4 года – максимально возможный контракт на тот момент. Отмечается, что Фред не отклонил предложение, но по взаимной договоренности с клубом решил отложить решение этого вопроса.

Ванвлит может стать свободным агентом в межсезонье-2023, если откажется от опции игрока на 22,8 миллиона. Как пишет обозреватель Джош Левенберг, в таком случае 4-летняя сделка защитника «Майами» Тайлера Хирро на сумму 130 миллионов долларов может быть «взята для него за основу».

В нынешнем сезоне НБА 28-летний Фред набирает 18,8 очка, 4,1 подбора и 6,2 передачи в среднем за игру.

Ванвлит присоединился к «Торонто» в 2016 году после того, как не был выбран на драфте.

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6 комментариев

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klayman
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Звучит не очень правдоподобно
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Владимир Алексеев
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к вопросу о красной цене Ванвлита:

2022-2023
Ванвлит:
2-очковые 43.9%
3-очковые 32.5%

Кузьма:
2-очковые 54.6%
3-очковые 33.8%

Шредер:
2-очковые 49.3%
3-очковые 40.7%

Вестбрук:
2-очковые 46.5%
3-очковые 28.6%
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Light Yagami
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Ничему не учит их кейс Щрюдера, Казинса и т.п.
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Air Rodman
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Денис Храпунов
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Не знаю откуда вы пишете но фраза "может стать «взята для него за основу»." это вообще не по русски.
А если по теме, Фред зря отказывается, ему действительно никто больше не предложит, а тут и своя команда, и сам практически легенда в организации. Лучшее враг хорошего.
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carlitosway
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странное решение, сомневаюсь что кто то предложит ему больше
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