Разыгрывающий « » высказался о своей контрактной ситуации, отметив, что не отказывался от предложения канадского клуба.

Ранее сообщалось, что Ванвлит не стал продлевать контракт с «Рэпторс» перед началом сезона. Ему якобы предлагали 114 миллионов долларов на 4 года.

«Я никогда не стану обсуждать с кем-либо свой статус и нюансы переговоров по контракту, особенно, если идет обсуждение между мной и руководством. Так что это определенно исходило не от меня. Но официального предложения мне так и не поступило.

Официального предложения так и не было сделано. Это было обоюдное решение обеих сторон, что разумнее всего было бы подождать. Не было никакой спешки, особенно учитывая тот факт, что я все еще могу подписать продление до конца сезона. Этим летом в моем контракте также будет опция игрока. Мы можем разобраться со всем этим в конце сезона. Я в платежке на следующий чемпионат. Так что поверьте моим словам.

Я разочарован тем фактом, что об этом стало известно. Не хочу, чтобы это отвлекало нас всех. И я не собираюсь говорить о контрактах и сопутствующих ситуациях, касающихся моего соглашения, по ходу текущего сезона. Я полностью сосредоточен на команде. Я предан этой команде и этому клубу, пытаюсь вернуть нас на тот уровень, к которому мы привыкли», – заявил Ванвлит.

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