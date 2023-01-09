Фред Ванвлит – о контрактной ситуации: «Мне не поступило официальное предложение от «Торонто», мы не торопимся»
Разыгрывающий «Торонто» Фред Ванвлит высказался о своей контрактной ситуации, отметив, что не отказывался от предложения канадского клуба.
Ранее сообщалось, что Ванвлит не стал продлевать контракт с «Рэпторс» перед началом сезона. Ему якобы предлагали 114 миллионов долларов на 4 года.
«Я никогда не стану обсуждать с кем-либо свой статус и нюансы переговоров по контракту, особенно, если идет обсуждение между мной и руководством. Так что это определенно исходило не от меня. Но официального предложения мне так и не поступило.
Официального предложения так и не было сделано. Это было обоюдное решение обеих сторон, что разумнее всего было бы подождать. Не было никакой спешки, особенно учитывая тот факт, что я все еще могу подписать продление до конца сезона. Этим летом в моем контракте также будет опция игрока. Мы можем разобраться со всем этим в конце сезона. Я в платежке на следующий чемпионат. Так что поверьте моим словам.
Я разочарован тем фактом, что об этом стало известно. Не хочу, чтобы это отвлекало нас всех. И я не собираюсь говорить о контрактах и сопутствующих ситуациях, касающихся моего соглашения, по ходу текущего сезона. Я полностью сосредоточен на команде. Я предан этой команде и этому клубу, пытаюсь вернуть нас на тот уровень, к которому мы привыкли», – заявил Ванвлит.
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