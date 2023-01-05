Фред Ванвлит: «Не сплю по ночам из-за наших поражений, а не личной статистики»

Разыгрывающий « » рассказал о своем отношении к личной статистике.

«Честно говоря, я просто пытаюсь выиграть, бро. Меня не очень волнуют цифры. Я просто борюсь за победу. Что будет, то будет. К концу сезона моя статистика будет такой же, как в среднем за карьеру. Что-то вроде 37% с игры и 32% трехочковых. Я попадал 37% последние три года и 40% в прошлом сезоне, когда выступил на Матче звезд.

Мне просто нужно быть уверенным в себе, выжимать максимум из моей команды. Мы должны чаще выигрывать, вернуться на чемпионский уровень. Мне сложно найти свою игру в роли второй или третьей опции. Я хорошо выступаю, когда агрессивно действую на площадке.

Я пытаюсь выигрывать и приносить пользу команде. В конечном счете, все сводится к победам или поражениям. Я не сплю по ночам из-за наших поражений, а не личной статистики. Это очень неприятная ситуация для нас», – признался Ванвлит.

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