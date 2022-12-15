«Индиана» интересуется Джоном Коллинзом

« » может попытаться выменять тяжелого форварда «Атланты» (25 лет, 206 см), сообщает журналист Yahoo! Sports Джейк Фишер.

Согласно источникам, «Пэйсерс» сообщили другим клубам, что ищут тяжелого форварда, который будет готов принять участие в перестройке команды вместе с защитниками Тайризом Халибертоном и Беннедиктом Матурином.

Также «Индиана» готова вести переговоры о продлении контракта с центровым .

В прошлом году Коллинз подписал с «Хоукс» 5-летний контракт на 125 млн долларов. В нынешнем сезоне форвард набирает 12,3 очка, 7,5 подбора, 1,3 передачи, 0,9 перехвата и 1,4 блок-шота в среднем за матч.

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