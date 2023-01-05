«Хит» следят за ситуацией Джона Коллинза в «Хоукс»

« » проявляет интерес к форварду «Атланты» , пишет обозреватель Heavy Шон Девени.

Отмечается, что «Хит» могут использовать свой пик первого раунда на драфте-2027 в потенциальной сделке.

Ранее проходила информация об интересе к Коллинзу со стороны нескольких команд НБА.

В прошлом году Коллинз подписал с «Хоукс» 5-летний контракт на 125 млн долларов. В нынешнем сезоне форвард набирает 13,2 очка, 8,1 подбора и 1,3 блок-шота в среднем за матч.

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