«Хит» следят за ситуацией Джона Коллинза в «Хоукс»

Теги возможные переходы Атланта Майами НБА Джон Коллинз Баскетбол

«Майами» проявляет интерес к форварду «Атланты» Джону Коллинзу, пишет обозреватель Heavy Шон Девени.

Отмечается, что «Хит» могут использовать свой пик первого раунда на драфте-2027 в потенциальной сделке.

Ранее проходила информация об интересе к Коллинзу со стороны нескольких команд НБА.

В прошлом году Коллинз подписал с «Хоукс» 5-летний контракт на 125 млн долларов. В нынешнем сезоне форвард набирает 13,2 очка, 8,1 подбора и 1,3 блок-шота в среднем за матч.

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1 комментарий

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Аркадий Байдерин
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Хит все Робинзона и Лаури спихнуть хотят. Но кому они нужны?)
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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