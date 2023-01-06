Президент «Црвены Звезды»: «Мы рассчитались со всеми долгами 30 декабря 2022 года»

Теги Turkish Airlines EuroLeague Партизан Црвена Звезда MTS Адриатическая лига Небойша Чович Остоя Михайлович Баскетбол

Президент «Црвены Звезды» Небойша Чович прокомментировал решение Финансовой комиссии Евролиги запретить белградскому клубу регистрировать новых игроков и тренеров до 28 февраля 2023 года, обвинил «Партизан» во вмешательстве в решения Евролиги и заявил, что клуб рассчитался со всеми долгами к концу 2022 года.

«Я знал, что до этого дойдет, учитывая, что за последние годы мы выиграли много титулов. Все это превратилось в одну безобразную и отвратительную историю.

Президент «Партизана» Остоя Михайлович постоянно пытается развалить «Црвену Звезду», говоря, что мы государственный проект. А потом выходит президент государства и говорит, что оно покрывает четыре пятых бюджета «Партизана».

Мы выиграли три титула в сезоне-2020/21, и вдруг у нас возникли финансовые проблемы. Они используют грязные методы по отношению к «Звезде».

Мы нарушили правила, но мы обязались заплатить. Соглашение покрывает все наши долги перед игроками и тренерами. Там было сказано, что мы все уладим к концу прошлого года. И мы выполнили все обязательства 30 декабря 2022 года», – заявил Чович.

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