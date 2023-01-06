Президент «Црвены Звезды»: «Мы рассчитались со всеми долгами 30 декабря 2022 года»

Президент «Црвены Звезды» Небойша Чович прокомментировал решение Финансовой комиссии Евролиги запретить белградскому клубу регистрировать новых игроков и тренеров до 28 февраля 2023 года, обвинил «Партизан» во вмешательстве в решения Евролиги и заявил, что клуб рассчитался со всеми долгами к концу 2022 года.

«Я знал, что до этого дойдет, учитывая, что за последние годы мы выиграли много титулов. Все это превратилось в одну безобразную и отвратительную историю.

Президент « » Остоя Михайлович постоянно пытается развалить « », говоря, что мы государственный проект. А потом выходит президент государства и говорит, что оно покрывает четыре пятых бюджета «Партизана».

Мы выиграли три титула в сезоне-2020/21, и вдруг у нас возникли финансовые проблемы. Они используют грязные методы по отношению к «Звезде».

Мы нарушили правила, но мы обязались заплатить. Соглашение покрывает все наши долги перед игроками и тренерами. Там было сказано, что мы все уладим к концу прошлого года. И мы выполнили все обязательства 30 декабря 2022 года», – заявил Чович.

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