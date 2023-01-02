Лука Вильдоса признан MVP декабря в Евролиге

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Разыгрывающий «Црвены Звезды» Лука Вильдоса признан самым ценным игроком Евролиги в декабре.

Вильдоса набирал в декабре в среднем по 15,8 очка, 4,7 передачи, 2,2 перехвата и 17,7 балла за эффективность действий.

Недавно присоединившийся к сербскому клубу аргентинец реализовал 63,0% 2-очковых, 42,9% 3-очковых и 94,1% с линии.

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