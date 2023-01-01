Никола Йокич: «Если Кампаццо хорошо выступит в «Црвене Звезде», то сможет вернуться в НБА»

Теги Денвер Turkish Airlines EuroLeague Црвена Звезда MTS НБА Адриатическая лига Факундо Кампаццо Никола Йокич Баскетбол

Центровой «Денвера» Никола Йокич прокомментировал переход его бывшего одноклубника Факундо Кампаццо в белградскую «Црвену Звезду».

«Карьера Факу в НБА закончилась более тускло, чем должна была, и я верю, что если он хорошо выступит в «Црвене Звезде», то однажды сможет вернуться в НБА.

Когда он переходил в «Црвену Звезду», у нас была возможность много раз поговорить. Я сказал ему, что «Звезда» будет для него подходящим клубом.

Я думаю, что он добьется там большого успеха, и болельщики полюбят его. Он поможет команде своим бойцовским характером, энергией и передачами», – сказал сербский бигмен.

Николу Йокича называют лучшим пасующим в истории. И это так, но с оговорками

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2 комментария

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Джонни-массажист
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Желаю Кампаццо только удачи. Как болела ЦСКА помню, ту победную игру над Реалом в Евролиге, но,Кампаццо был просто неудержим. Просто разрывал ЦСКА на кусочки....У него и сейчас уровень топовый....
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vaslover
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Навряд ли. Кампаццо уже за 30. Таких прецедентов особо не помню. Точнее есть один. Великий Арвидас пропустив целый сезон в НБА , потом вернулся вообще без игровой практики и отыграл целый сезон 2002/03. Но-первых, на то он и Сабонис (к тому же ему в то время уже было что-то около 37-38 лет), а во-вторых, он всё-таки был центровым, маленьким из Европы имхо труднее вернутся в сильнейшую лигу мира.
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