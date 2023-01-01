Никола Йокич: «Если Кампаццо хорошо выступит в «Црвене Звезде», то сможет вернуться в НБА»
Центровой «Денвера» Никола Йокич прокомментировал переход его бывшего одноклубника Факундо Кампаццо в белградскую «Црвену Звезду».
«Карьера Факу в НБА закончилась более тускло, чем должна была, и я верю, что если он хорошо выступит в «Црвене Звезде», то однажды сможет вернуться в НБА.
Когда он переходил в «Црвену Звезду», у нас была возможность много раз поговорить. Я сказал ему, что «Звезда» будет для него подходящим клубом.
Я думаю, что он добьется там большого успеха, и болельщики полюбят его. Он поможет команде своим бойцовским характером, энергией и передачами», – сказал сербский бигмен.
Николу Йокича называют лучшим пасующим в истории. И это так, но с оговорками
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