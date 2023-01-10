Пабло Ласо: «Олимпиакос» пока что выглядит лучше всех в Евролиге, но это может измениться»
Бывший главный тренер «Реала» Пабло Ласо назвал команды, которые наиболее впечатлили его по ходу текущего сезона Евролиги.
«Олимпиакос» пока что выглядит стабильнее и лучше всех в Евролиге, но это может измениться. Есть довольно много хороших команд, в том числе те, истинный потенциал которых мне трудно оценить, например, белградская «Црвена Звезда», которая стала сильнее после подписания Факундо Кампаццо», – заявил Ласо.
По словам испанского специалиста, он очень хочет вернуться к работе после перенесенного сердечного приступа.
«Иногда я просыпаюсь утром и удивляюсь, почему не иду на тренировку. Баскетбол – это моя жизнь, моя любовь. Я скучаю по своей работе.
То, что случилось со мной, одна из сторон этой работы. Кто-то сказал мне: «Ты не настоящий баскетбольный тренер до тех пор, пока тебя не увольняли», – сказал Ласо.
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