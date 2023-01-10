Пабло Ласо: «Олимпиакос» пока что выглядит лучше всех в Евролиге, но это может измениться»

Теги Turkish Airlines EuroLeague Олимпиакос Црвена Звезда MTS Реал Пабло Ласо Факундо Кампаццо Баскетбол

Бывший главный тренер «Реала» Пабло Ласо назвал команды, которые наиболее впечатлили его по ходу текущего сезона Евролиги.

«Олимпиакос» пока что выглядит стабильнее и лучше всех в Евролиге, но это может измениться. Есть довольно много хороших команд, в том числе те, истинный потенциал которых мне трудно оценить, например, белградская «Црвена Звезда», которая стала сильнее после подписания Факундо Кампаццо», – заявил Ласо.

По словам испанского специалиста, он очень хочет вернуться к работе после перенесенного сердечного приступа.

«Иногда я просыпаюсь утром и удивляюсь, почему не иду на тренировку. Баскетбол – это моя жизнь, моя любовь. Я скучаю по своей работе.

То, что случилось со мной, одна из сторон этой работы. Кто-то сказал мне: «Ты не настоящий баскетбольный тренер до тех пор, пока тебя не увольняли», – сказал Ласо.

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1 комментарий

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Сергей Орлов
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Убрать Везенкова и всё, ахтунг. Мадрид и Барса глубже, хотя у вторых тренер – самодур.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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