Факундо Кампаццо официально стал игроком «Црвены Звезды»

« » официально объявила о подписании контракта с разыгрывающим (31 год, 178 см).

Испанский «Реал» не стал повторять предложение «Звезды», и аргентинец заключил 2-летнее соглашение с сербским клубом (до конца сезона-2023/24).

По информации Eurohoops, Кампаццо заработает 1,8 млн евро в сезоне-2022/23 и 2,5 млн – в сезоне-2023/24.

Также сообщалось, что белградский клуб готов выплатить значительную часть компенсации, которую Кампаццо обязан вернуть « » за переход в в 2020 году. Общая сумма выкупа составила 6 млн евро. Аргентинцу осталось выплатить 2,6 млн евро.

Выкуп контракта Кампаццо предстоящим летом составит 50 000 евро.

Кампаццо начинал нынешний сезон в «Далласе», но был отчислен в связи с приходом в команду Кембы Уокера. Предыдущие два сезона разыгрывающий провел в «Денвере».

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