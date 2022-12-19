Факундо Кампаццо официально стал игроком «Црвены Звезды»

Теги переходы Turkish Airlines EuroLeague Црвена Звезда MTS Реал НБА Адриатическая лига Факундо Кампаццо Баскетбол

«Црвена Звезда» официально объявила о подписании контракта с разыгрывающим Факундо Кампаццо (31 год, 178 см).

Испанский «Реал» не стал повторять предложение «Звезды», и аргентинец заключил 2-летнее соглашение с сербским клубом (до конца сезона-2023/24).

По информации Eurohoops, Кампаццо заработает 1,8 млн евро в сезоне-2022/23 и 2,5 млн – в сезоне-2023/24.

Также сообщалось, что белградский клуб готов выплатить значительную часть компенсации, которую Кампаццо обязан вернуть «Реалу» за переход в НБА в 2020 году. Общая сумма выкупа составила 6 млн евро. Аргентинцу осталось выплатить 2,6 млн евро.

Выкуп контракта Кампаццо предстоящим летом составит 50 000 евро.

Кампаццо начинал нынешний сезон в «Далласе», но был отчислен в связи с приходом в команду Кембы Уокера. Предыдущие два сезона разыгрывающий провел в «Денвере».

Сергей Кущенко в Mozzart Sport: Страсть сербского баскетбола, футбольная модель для Евролиги и пути развития Лиги ВТБ

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2 комментария

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dmitriy
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И все таки интересно откуда деньги?????.......................
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Сергей Орлов
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Сербская бабка пенсию получила?
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