Евролига. «Фенербахче» – «Партизан», «Олимпиакос» встретится с «Црвеной Звездой» и другие матчи

Сегодня в рамках 15-го тура регулярного чемпионата Евролиги состоятся пять матчей.

Лидер розыгрыша турецкий «Фенербахче» Итудиса дома сыграет с сербским «Партизаном» Обрадовича.

Греческий «Олимпиакос» встретится с сербской «Црвеной Звездой».

Регулярный чемпионат

Положение команд: Фенербахче Турция – 10-4, Барселона Испания – 10-4, Монако Франция – 10-4, Олимпиакос Греция – 9-5, Реал Испания – 9-5, Баскония Испания – 9-5, Маккаби Израиль – 7-6, Анадолу Эфес Турция – 7-7, Црвена Звезда Сербия – 7-7, Жальгирис – 7-7, Панатинаикос Греция – 6-8, Валенсия – 6-8, Виллербан Франция – 6-8, Виртус Италия – 5-8, Бавария Германия – 5-9, Партизан Сербия – 5-9, Милан Италия – 4-10, Альба Германия – 3-11.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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