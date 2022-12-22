Евролига. «Фенербахче» – «Партизан», «Олимпиакос» встретится с «Црвеной Звездой» и другие матчи
Сегодня в рамках 15-го тура регулярного чемпионата Евролиги состоятся пять матчей.
Лидер розыгрыша турецкий «Фенербахче» Итудиса дома сыграет с сербским «Партизаном» Обрадовича.
Греческий «Олимпиакос» встретится с сербской «Црвеной Звездой».
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 22 декабря, 20.45, «Улкер Спортс Арена»
- Дата проведения
- 22 декабря, 22.00, «Мерседес-Бенц Арена»
- Дата проведения
- 22 декабря, 22.00, «Арена Мира и Дружбы»
- Дата проведения
- 22 декабря, 22.30, «Фернандо Буэса Арена»
- Дата проведения
- 22 декабря, 23.00, «ВиЗинк Центр»
Положение команд: Фенербахче Турция – 10-4, Барселона Испания – 10-4, Монако Франция – 10-4, Олимпиакос Греция – 9-5, Реал Испания – 9-5, Баскония Испания – 9-5, Маккаби Израиль – 7-6, Анадолу Эфес Турция – 7-7, Црвена Звезда Сербия – 7-7, Жальгирис – 7-7, Панатинаикос Греция – 6-8, Валенсия – 6-8, Виллербан Франция – 6-8, Виртус Италия – 5-8, Бавария Германия – 5-9, Партизан Сербия – 5-9, Милан Италия – 4-10, Альба Германия – 3-11.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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