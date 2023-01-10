Евролига случайно выложила пост с призывом разрешить Факундо Кампаццо играть
Евролига случайно выложила в социальных сетях пост с призывом разрешить новобранцу «Црвены Звезды» Факундо Кампаццо выходить на площадку в матчах турнира.
Ранее Федерация баскетбола Аргентины поддержала Кампаццо, разместив в соцсетях сообщение «Мы с тобой, капитан!» К нему был приписан хэштег «FreeFacu», что является призывом допустить Факундо к играм.
С таким же хэштегом на разминочных футболках на площадку вышли игроки «Црвены Звезды» перед недавним матчем. Евролига по ошибке выложила видео данного процесса с хэштегом «FreeFacu».
Позже пост был удален.
Финансовая комиссия Евролиги наложила на «Црвену Звезду» санкции за серьезные нарушения правил финансовой стабильности и фейр-плей (FSFPR). Белградскому клубу запрещено регистрировать новых игроков и тренеров до 28 февраля 2023 года.
Таким образом, недавно перешедший в команду аргентинский баскетболист не может выходить на площадку.
На пост обратили внимание в агентстве Кампаццо.
«Евролига опубликовала это 2 часа назад, а потом удалила 🤣 Они тоже знают, что это плохая ситуация, которая должна решаться при помощи иных мер из множества возможных», – говорится в сообщении агентства.
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