Факундо Кампаццо: «Пожалуйста, разрешите мне играть»

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Разыгрывающий «Црвены Звезды» Факундо Кампаццо выступил с заявлением по поводу временного запрета играть в Евролиге.

Финансовая комиссия Евролиги наложила на «Црвену Звезду» санкции за серьезные нарушения правил финансовой стабильности и фейр-плей (FSFPR). Белградскому клубу запрещено регистрировать новых игроков и тренеров до 28 февраля 2023 года.

Таким образом, недавно перешедший в команду аргентинский баскетболист пропустит еще как минимум 8 матчей Евролиги.

«Я устал и расстроен из-за этой ситуации. Пожалуйста, разрешите мне играть. Это все, о чем я прошу Евролигу», – написал Кампаццо в соцсетях.

Мужик так фанател от Айверсона, что стал главным тату-мастером НБА. Теперь летает в отпуск с Дюрэнтом и сотрудничает с Jordan Brand

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