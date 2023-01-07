Факундо Кампаццо: «Пожалуйста, разрешите мне играть»

Разыгрывающий «Црвены Звезды» выступил с заявлением по поводу временного запрета играть в .

Финансовая комиссия Евролиги наложила на « » санкции за серьезные нарушения правил финансовой стабильности и фейр-плей (FSFPR). Белградскому клубу запрещено регистрировать новых игроков и тренеров до 28 февраля 2023 года.

Таким образом, недавно перешедший в команду аргентинский баскетболист пропустит еще как минимум 8 матчей Евролиги.

«Я устал и расстроен из-за этой ситуации. Пожалуйста, разрешите мне играть. Это все, о чем я прошу Евролигу», – написал Кампаццо в соцсетях.

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