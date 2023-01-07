Филип Петрушев – MVP 17-го тура Евролиги

Теги Turkish Airlines EuroLeague Црвена Звезда MTS видео Валенсия Филип Петрушев Баскетбол

Форвард «Црвены Звезды» Филип Петрушев впервые за карьеру признан Самым ценным игроком тура Евролиги.

В пятницу Петрушев помог сербской команде обыграть на выезде «Валенсию» (77:75). 22-летний баскетболист завершил встречу с показателями 25 очков (7-13 с игры, 11-11 штрафных), 9 подборов, 1 передача, 2 перехвата и 2 блок-шота за 32 минуты на площадке.

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