Два болельщика «Клипперс» подрались во время матча с «Атлантой»
Два болельщика «Клипперс» подрались между собой во время домашнего матча с «Атлантой», который состоялся в воскресенье.
«Клипперс» уступили 108:112, потерпев шестое поражение подряд.
Также на этой же игре поклонница калифорнийского клуба решила прыгнуть за бесплатной футболкой на полотно, покрывающее вход в туннель, но оно не выдержало.
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