Два болельщика «Клипперс» подрались во время матча с «Атлантой»

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Два болельщика «Клипперс» подрались между собой во время домашнего матча с «Атлантой», который состоялся в воскресенье.

«Клипперс» уступили 108:112, потерпев шестое поражение подряд.

 

Также на этой же игре поклонница калифорнийского клуба решила прыгнуть за бесплатной футболкой на полотно, покрывающее вход в туннель, но оно не выдержало.

Яо Мин увеличил телеаудиторию НБА на 3,7 млрд – за 8 лет. И помог создать бизнес, который сейчас оценивают в $5 млрд

 

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1 комментарий

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Казимир Стыцько
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