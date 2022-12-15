Охранник нокаутировал известного фаната «Клипперс» на домашней арене команды

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Известный болельщик «Клипперс» Даррелл Бэйли (Клиппер Даррелл) попал в неприятную ситуацию на домашней арене команды «Crypto.com».

На опубливанном TMZ Sports ролике видно, как фанат пытается пройти через пропускной пункт на арене, но встречает сопротивление одного из охранников. В какой-то момент Бэйли отмахивается, после чего получает удар в челюсть и падает на пол.

Клиппер Даррелл является держателем сезонного абонемента «Клипперс» с 2000 года. Он известен фирменным красно-синим костюмом (цвета клуба), танцами и громкой поддержкой команды на матчах.

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4 комментария

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The_Enot
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Хана охраннику!
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Телохранитель Джеймса Уорти
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Черный ударил черного: так, правозащитники, ваш выход!
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терминатор киборгов
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здаецца мне, джентльмены, што это был пик-н-ролл
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Roman Boroveev
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Хороший тамада и конкурсы интересные.
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