Известный болельщик Даррелл Бэйли (Клиппер Даррелл) попал в неприятную ситуацию на домашней арене команды «Crypto.com».

На опубливанном TMZ Sports ролике видно, как фанат пытается пройти через пропускной пункт на арене, но встречает сопротивление одного из охранников. В какой-то момент Бэйли отмахивается, после чего получает удар в челюсть и падает на пол.

Клиппер Даррелл является держателем сезонного абонемента «Клипперс» с 2000 года. Он известен фирменным красно-синим костюмом (цвета клуба), танцами и громкой поддержкой команды на матчах.

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