одержал гостевую победу над «Индианой» (136:133), несмотря на отсутствие в своем составе 8 игроков, включая , и .

Кэм Томас обновил личный рекорд результативности, набрав 33 очка. Патрик Миллс добавил 24 очка, Дэйрон Шарп – 20 очков и 12 подборов. «Нетс» обыграли «Пэйсерс» в отсутствие семи своих лучших скореров.

Дюрэнт получит отдых из-за повреждения правого колена, Ирвинг – левой приводящей мышцы бедра, Симмонс – икроножной мышцы. Также встречу пропустили Николас Клэкстон (подколенное сухожилие), Сет Карри (голеностоп), Джо Харрис (голеностоп), Ти Джей Уоррен (стопа) и Ройс О’Нил (личные причины).

В результате у «Нетс» осталось всего девять доступных игроков: Томас, Миллс, Шарп, Кесслер Эдвардс, Маркифф Моррис, Эдмонд Самнер, Юта Ватанабе, Дэвид Дьюк и Алондес Уильямс. Дьюк и Уильямс находятся на двусторонних контрактах.

«Нетс» проводили второй матч за два дня. Вчера команда Жака Вона взяла верх над «Атлантой» (120:116).

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