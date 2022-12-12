«Юта», «Вашингтон», «Бруклин» и «Даллас» интересуются Джоном Коллинзом

«Юта», , и заинтересованы в приобретении тяжелого форварда «Атланты» (25 лет, 206 см), сообщает The Athletic.

По словам источника, «Хоукс» не заинтересовало предложение «Нетс» с участием форварда Джо Харриса.

тоже хотел бы заполучить Коллинза, но не намерен брать на себя крупный контракт форварда. В прошлом году Коллинз подписал с «Хоукс» 5-летний контракт на 125 млн долларов.

В нынешнем сезоне Коллинз набирает 12,3 очка, 7,5 подбора, 1,3 передачи, 0,9 перехвата и 1,4 блок-шота в среднем за матч.

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