Джеймс Харден: «Я не нуждаюсь в признании»

Защитник «Филадельфии» после матча против « » (123:111) ответил на вопрос, считает ли он, что получает достаточно признания.

«Я не нуждаюсь в признании.

Мне все равно. Я думаю, люди отдают должное тому, кому они хотят отдать должное. Понимаете, что я имею в виду? Они сами выбирают, кому они хотят отдать должное», – сказал Харден.

В матче против «Пистонс» Харден оформил трипл-дабл – 20 очков, 11 подборов и 11 передач.

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