Управленец НБА посмеялся над идеей того, что Джеймс Харден может стать правильным примером для молодежи «Рокетс»

В декабре в прессе появились слухи, что звездный защитник «Филадельфии» всерьез рассматривает вариант с возвращением в перестраивающийся « », в составе которого начинал карьеру.

Как пишет обозреватель FOX Sports Рик Бьюкер, не все считают, что Харден является подходящим кандидатом на роль ментора для молодых игроков техасского клуба.

«Рокетс» открыты к добавлению в команду некоторых ветеранов с учетом в высшей степени молодого состава – Эрик Гордон и Бобан Марьянович единственные с более чем трехлетним опытом – и имеют достаточно места для подписания дорогостоящего свободного агента. Но будет ли Харден тем ветераном, которого команда хотела бы сделать примером для молодых игроков?

«Ой нет», – со смехом произнес генеральный менеджер клуба Восточной конференции», – пишет Бьюкер.

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