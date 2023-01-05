Лука Дончич чаще всех в НБА реализует 3-очковые со степбэка

Теги Кливленд Даллас Голден Стэйт Филадельфия Сакраменто НБА Стефен Карри Джеймс Харден Лука Дончич Донован Митчелл Кевин Хертер Баскетбол

Разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич имеет наибольшее количество попаданий из-за дуги со степбэка в нынешнем сезоне НБА.

Словенец реализовал 80 таких попыток. Он более чем в два раза опережает защитника «Кливленда» Донована Митчелла (36), который находится на втором месте рейтинга.

Третьим идет форвард «Сакраменто» Кевин Хертер (31). Снайпер «Кингз» реализует 56,4% трехочковых со степбэка, что является лучшим результатом среди топ-5 игроков рейтинга.

Наибольшее количество трехочковых со степбэка (процент попадания)

1. Лука Дончич, «Даллас» – 80 (39%)

2. Донован Митчелл, «Кливленд» – 36 (48,7%)

3. Кевин Хертер, «Сакраменто» – 31 (56,4%)

4. Джеймс Харден, «Филадельфия» – 30 (40%)

5. Стефен Карри, «Голден Стэйт» – 28 (44,4%)

В 2022-м Стеф Карри сломал хребет хейтерам, но перестал быть «своим»

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7 комментариев

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carlitosway
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ученик лука превзошел своего учителя хардена
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Пилипенко Дмитрий
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Ответ Kudim41
речь про степбек, а не про двойной степбек-пробежку))
Если судья не свистит, значит так можно !
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Cubs-V
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У Митча, как игрока в ранге контедера на МВП, есть рядом звездный ПГ. Кто отбирает славу. ) У Луки такого нет. Окружен ролевиками.
Хотя, Дончич, конечно пока самый лучший игрок НБА.
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Kudim41
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Ответ Пилипенко Дмитрий
Лучше всех это делает Харден !
речь про степбек, а не про двойной степбек-пробежку))
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Свежий
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Когда Луке будут ставить памятник в Далласе, на нем изобразят его трехочковый бросок со стэпбека 🗿
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6LACK
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Помню за Хьюстон когда карьеру играл в 2k19, у меня было три варианта в игре всегда - степ-бэк Хардена, средний Пола, и треха Такера из угла после прохода Хардена под кольцо. Вот, где действительно можно взломать баскетбол
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Пилипенко Дмитрий
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Лучше всех это делает Харден !
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