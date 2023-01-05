Лука Дончич чаще всех в НБА реализует 3-очковые со степбэка

Разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич имеет наибольшее количество попаданий из-за дуги со степбэка в нынешнем сезоне .

Словенец реализовал 80 таких попыток. Он более чем в два раза опережает защитника «Кливленда» Донована Митчелла (36), который находится на втором месте рейтинга.

Третьим идет форвард «Сакраменто» Кевин Хертер (31). Снайпер «Кингз» реализует 56,4% трехочковых со степбэка, что является лучшим результатом среди топ-5 игроков рейтинга.

Наибольшее количество трехочковых со степбэка (процент попадания)

1. Лука Дончич, «Даллас» – 80 (39%)

2. Донован Митчелл, « » – 36 (48,7%)

3. Кевин Хертер, «Сакраменто» – 31 (56,4%)

4. , «Филадельфия» – 30 (40%)

5. , « » – 28 (44,4%)

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