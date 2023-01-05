Лука Дончич чаще всех в НБА реализует 3-очковые со степбэка
Разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич имеет наибольшее количество попаданий из-за дуги со степбэка в нынешнем сезоне НБА.
Словенец реализовал 80 таких попыток. Он более чем в два раза опережает защитника «Кливленда» Донована Митчелла (36), который находится на втором месте рейтинга.
Третьим идет форвард «Сакраменто» Кевин Хертер (31). Снайпер «Кингз» реализует 56,4% трехочковых со степбэка, что является лучшим результатом среди топ-5 игроков рейтинга.
Наибольшее количество трехочковых со степбэка (процент попадания)
1. Лука Дончич, «Даллас» – 80 (39%)
2. Донован Митчелл, «Кливленд» – 36 (48,7%)
3. Кевин Хертер, «Сакраменто» – 31 (56,4%)
4. Джеймс Харден, «Филадельфия» – 30 (40%)
5. Стефен Карри, «Голден Стэйт» – 28 (44,4%)
В 2022-м Стеф Карри сломал хребет хейтерам, но перестал быть «своим»
Хотя, Дончич, конечно пока самый лучший игрок НБА.