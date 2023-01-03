Василий Карасев: «Если дать УНИКСу оторваться, исправить что-то будет невозможно»

Теги УНИКС Василий Карасев Единая лига ВТБ МБА Дэрил Мэйкон Баскетбол

Главный тренер МБА Василий Карасев призвал команду сохранять концентрацию в матче Единой лиги ВТБ против УНИКСа.

«Благодаря небольшой новогодней паузе в чемпионате удалось дать команде отдохнуть, поэтому, думаю, мы восстановили силы. У Казани очень хорошие «большие», в первой игре у нас возникли проблемы с их противодействием.

В московском матче не принимал участия Дэрил Мэйкон, сейчас он набрал отличную форму, очень разнообразил игру УНИКСа в нападении. Для нас главное – делать свою работу, не терять концентрацию и обойтись по возможности без потерь. Если дать казанцам оторваться, исправить что-то будет невозможно», – заявил Карасев.

В нынешнем сезоне Мэйкон провел 9 матчей в Единой лиге ВТБ, набирая в среднем 18 очков и 3,9 передачи при реализации 58,3% бросков из-за дуги.

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