Чемпионат Греции. «Промитеас» примет «Арис», «Панатинаикос» сыграет с «Перистери»

Теги результаты Арис Панатинаикос чемпионат Греции Перистери Промитеас Ионикос Кардицас Баскетбол

В субботу, 7 января, в рамках регулярного чемпионата греческой лиги пройдут три матча.

«Ионикос» примет «Кардицас», «Промитеас» – «Арис», «Панатинаикос» сыграет с «Перистери».

Чемпионат Греции

Регулярный чемпионат

Ионикос – Кардицас
Дата проведения
7 января, 17.00, «Kleisto Gymnastirio DAK Nikaias Platonas»
Онлайн матча

Промитеас – Арис
Дата проведения
7 января, 18.00, «Dimitris Tofalos Arena»
Онлайн матча

Панатинаикос – Перистери
Дата проведения
7 января, 20.15, «Олимпийский спортивный центр (O.A.K.A.)»
Онлайн матча

Положение команд: Олимпиакос – 10-0, Панатинаикос – 8-2, Перистери – 7-3,  АЕК – 6-4, Арис – 6-4, ПАОК – 6-4, Колоссос – 5-5, Промитеас – 4-6, Аполлон – 3-7, Ионикос – 2-8, Лаврион – 2-8, Кардицас – 1-9.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

«Работаю с психологом: с детства в нас заложены неправильные программы». Иван Лазарев попробовал киберспорт и вернулся в баскетбол

Николу Йокича называют лучшим пасующим в истории. И это так, но с оговорками

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий