Чемпионат Греции. «Промитеас» примет «Арис», «Панатинаикос» сыграет с «Перистери»

В субботу, 7 января, в рамках регулярного чемпионата греческой лиги пройдут три матча.

«Ионикос» примет «Кардицас», «Промитеас» – «Арис», « » сыграет с « ».

Чемпионат Греции

Регулярный чемпионат

Ионикос – Кардицас Дата проведения 7 января, 17.00, «Kleisto Gymnastirio DAK Nikaias Platonas» Онлайн матча

Положение команд: Олимпиакос – 10-0, Панатинаикос – 8-2, Перистери – 7-3, АЕК – 6-4, – 6-4, ПАОК – 6-4, Колоссос – 5-5, – 4-6, Аполлон – 3-7, Ионикос – 2-8, – 2-8, Кардицас – 1-9.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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