Чемпионат Греции. «Промитеас» примет «Арис», «Панатинаикос» сыграет с «Перистери»
В субботу, 7 января, в рамках регулярного чемпионата греческой лиги пройдут три матча.
«Ионикос» примет «Кардицас», «Промитеас» – «Арис», «Панатинаикос» сыграет с «Перистери».
Чемпионат Греции
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 7 января, 17.00, «Kleisto Gymnastirio DAK Nikaias Platonas»
- Дата проведения
- 7 января, 18.00, «Dimitris Tofalos Arena»
- Дата проведения
- 7 января, 20.15, «Олимпийский спортивный центр (O.A.K.A.)»
Положение команд: Олимпиакос – 10-0, Панатинаикос – 8-2, Перистери – 7-3, АЕК – 6-4, Арис – 6-4, ПАОК – 6-4, Колоссос – 5-5, Промитеас – 4-6, Аполлон – 3-7, Ионикос – 2-8, Лаврион – 2-8, Кардицас – 1-9.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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