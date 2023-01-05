Евролига. «Жальгирис» примет «Фенербахче», «Партизан» сойдется с «Монако» и другие матчи

Сегодня в рамках 17-го тура регулярного чемпионата Евролиги состоятся пять матчей.

Литовский «Жальгирис» примет на своей арене турецкий «Фенербахче». Сербский «Партизан» сойдется с одним из лидером чемпионата «Монако».

Регулярный чемпионат

Положение команд: Баскония Испания – 11-5, Барселона Испания – 11-5, Монако Франция – 11-5, Фенербахче Турция – 10-6, Реал Испания – 10-6, Олимпиакос Греция – 10-6, Маккаби Израиль – 9-6, Црвена Звезда Сербия – 8-8, – 8-8, Анадолу Эфес Турция – 8-8, Валенсия – 7-9, Партизан Сербия – 7-9, Виртус Италия – 6-9, Виллербан Франция – 6-10, Панатинаикос Греция – 6-10, Милан Италия – 6-10, Бавария Германия – 5-11, Альба Германия – 4-12.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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