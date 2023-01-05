Евролига. «Жальгирис» примет «Фенербахче», «Партизан» сойдется с «Монако» и другие матчи

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Сегодня в рамках 17-го тура регулярного чемпионата Евролиги состоятся пять матчей.

Литовский «Жальгирис» примет на своей арене турецкий «Фенербахче». Сербский «Партизан» сойдется с одним из лидером чемпионата «Монако».

Евролига

Регулярный чемпионат

Альба Германия  –  Баскония Испания
Дата проведения
5 января, 21.00, «Мерседес-Бенц Арена»
Онлайн матча

Жальгирис Литва  –  Фенербахче Беко Турция
Дата проведения
5 января, 21.00, «Жальгирис Арена»
Онлайн матча

Бавария Германия  –  Панатинаикос Греция
Дата проведения
5 января, 22.30, «Ауди Доум»
Онлайн матча

Барселона Испания  –  Виртус Италия
Дата проведения
5 января, 22.30, «Палау Блауграна»
Онлайн матча

Партизан Сербия  –  Монако Монако
Дата проведения
5 января, 23.00, «Штарк Арена»
Онлайн матча

Положение команд: Баскония Испания – 11-5, Барселона Испания – 11-5, Монако Франция – 11-5, Фенербахче Турция – 10-6, Реал Испания – 10-6, Олимпиакос Греция – 10-6, Маккаби Израиль – 9-6, Црвена Звезда Сербия – 8-8, Жальгирис – 8-8, Анадолу Эфес Турция – 8-8, Валенсия – 7-9, Партизан Сербия – 7-9, Виртус Италия – 6-9, Виллербан Франция – 6-10, Панатинаикос Греция – 6-10, Милан Италия – 6-10, Бавария Германия – 5-11, Альба Германия – 4-12.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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1 комментарий

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Пилипенко Дмитрий
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Вперёд Жальгирис ! Вперёд Литва !
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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