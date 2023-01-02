Чемпионат Греции. «Лаврион» – «Ионикос», «Промитеас» сыграет с «Панатинаикосом»

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В понедельник, 2 января, в рамках регулярного чемпионата греческой лиги пройдут два матча.

«Лаврион» примет «Ионикос», «Промитеас» дома сыграет с «Панатинаикосом».

Чемпионат Греции

Регулярный чемпионат

Лаврион – Ионикос
Дата проведения
2 января, 18.00, «Kleisto Gymnastirio Lavriou»
Онлайн матча

Промитеас – Панатинаикос
Дата проведения
2 января, 20.15, «Dimitris Tofalos Arena»
Онлайн матча

Положение команд: Олимпиакос – 10-0, Панатинаикос – 7-2, Перистери – 7-3,  АЕК – 6-4, Арис – 6-4, ПАОК – 6-4, Колоссос – 5-5, Промитеас – 4-5, Аполлон – 3-7, Ионикос – 2-7, Лаврион – 1-8, Кардицас – 1-9.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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