Чемпионат Греции. «Лаврион» – «Ионикос», «Промитеас» сыграет с «Панатинаикосом»
В понедельник, 2 января, в рамках регулярного чемпионата греческой лиги пройдут два матча.
«Лаврион» примет «Ионикос», «Промитеас» дома сыграет с «Панатинаикосом».
Чемпионат Греции
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 2 января, 18.00, «Kleisto Gymnastirio Lavriou»
- Дата проведения
- 2 января, 20.15, «Dimitris Tofalos Arena»
Положение команд: Олимпиакос – 10-0, Панатинаикос – 7-2, Перистери – 7-3, АЕК – 6-4, Арис – 6-4, ПАОК – 6-4, Колоссос – 5-5, Промитеас – 4-5, Аполлон – 3-7, Ионикос – 2-7, Лаврион – 1-8, Кардицас – 1-9.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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