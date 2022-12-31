Яннакопулос выразил разочарование в связи с реакцией «Панатинаикоса» на разгром от «Олимпиакоса»

«Панатинаикос» в пятницу потерпел самое крупное поражение от своего главного соперника « » на паркете OAKA Arena в истории клуба.

В матче 16-го тура «Пао» уступил с разницей в 24 очка (71:95).

Предыдущий антирекорд составлял 20 очков (49:69) и был установлен в сезоне-96/97.

Владелец « » Димитрис Яннакопулос взял на себя ответственность за поражение в греческом дерби, отметив, что ни у кого другого в клубе не хватило смелости сделать это.

«Поскольку ни у кого не хватило духу извиниться ни перед миром, ни перед самим клубом за то, что вчера их раздавили, я сделаю это сам.

С необходимыми изменениями, а также соблюдением наших принципов мы вернемся туда, где и должны быть... на вершину», — написал Яннакопулос в соцсетях.

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