«Клипперс» впервые в сезоне потерпели шесть поражений подряд

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«Клипперс» в воскресенье дома проиграли «Хоукс» со счетом 108:112.

Поражение стало для «Клипперс» шестым подряд, это худшая серия калифорнийского клуба в нынешнем сезоне.

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5 комментариев

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Mr.BadGuy
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Где то в Оклахоме смеется один ШГА и пики
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Александр Месхи
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А ещё если учесть тот факт, что в четвёртой четверти они вели 10 очков...
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mastadon
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"Только Клипперс способны остановить Голоден Стейт")
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frenemy
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Достало это, никакой стабильности. Понятно что сложное расписание на первую половину чемпионата, но так скомкано выступать непозволительно
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Vagant
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Я больше скажу.
Это самая длинная серия поражений "Клипперс" с начала сезона 2017-18.Тогда их было 9.
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