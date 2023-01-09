«Клипперс» впервые в сезоне потерпели шесть поражений подряд
«Клипперс» в воскресенье дома проиграли «Хоукс» со счетом 108:112.
Поражение стало для «Клипперс» шестым подряд, это худшая серия калифорнийского клуба в нынешнем сезоне.
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Это самая длинная серия поражений "Клипперс" с начала сезона 2017-18.Тогда их было 9.