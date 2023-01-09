«Клипперс» впервые в сезоне потерпели шесть поражений подряд

« » в воскресенье дома проиграли «Хоукс» со счетом 108:112.

Поражение стало для «Клипперс» шестым подряд, это худшая серия калифорнийского клуба в нынешнем сезоне.

Команда Тайрона Лю идет 6-й на Западе с результатом 21-21.

Яо Мин увеличил телеаудиторию НБА на 3,7 млрд – за 8 лет. И помог создать бизнес, который сейчас оценивают в $5 млрд

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