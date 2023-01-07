Руди Гобер набрал 25 очков и 21 подбор в победном матче с «Клипперс»

Теги Клипперс Миннесота НБА видео Руди Гобер Баскетбол

Центровой «Миннесоты» Руди Гобер отметился результативным выступлением в матче против «Клипперс» (128:115).

Французский баскетболист набрал 25 очков, 21 подбор и 3 блок-шота за 36 минут на площадке. Он реализовал 11 из 15 бросков с игры и 3 из 5 штрафных.

Гобер обновил свой рекорд по количеству очков и показал второй результат по количеству подборов в нынешнем сезоне.

Мужик так фанател от Айверсона, что стал главным тату-мастером НБА. Теперь летает в отпуск с Дюрэнтом и сотрудничает с Jordan Brand

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1 комментарий

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Левый аккаунт Дюрэнта
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Тащит этих сопляков.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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