Руди Гобер набрал 25 очков и 21 подбор в победном матче с «Клипперс»

Центровой «Миннесоты» Руди Гобер отметился результативным выступлением в матче против « » (128:115).

Французский баскетболист набрал 25 очков, 21 подбор и 3 блок-шота за 36 минут на площадке. Он реализовал 11 из 15 бросков с игры и 3 из 5 штрафных.

обновил свой рекорд по количеству очков и показал второй результат по количеству подборов в нынешнем сезоне.

Мужик так фанател от Айверсона, что стал главным тату-мастером НБА. Теперь летает в отпуск с Дюрэнтом и сотрудничает с Jordan Brand