Руди Гобер набрал 25 очков и 21 подбор в победном матче с «Клипперс»
Центровой «Миннесоты» Руди Гобер отметился результативным выступлением в матче против «Клипперс» (128:115).
Французский баскетболист набрал 25 очков, 21 подбор и 3 блок-шота за 36 минут на площадке. Он реализовал 11 из 15 бросков с игры и 3 из 5 штрафных.
Гобер обновил свой рекорд по количеству очков и показал второй результат по количеству подборов в нынешнем сезоне.
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