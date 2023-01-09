«Надеюсь, что столько же людей будет на пресс-конференции, когда мы выиграем чемпионат». Яннис пошутил по поводу небольшого интереса СМИ к «Бакс»

Теги Милуоки НБА Яннис Адетокумбо Баскетбол

Форвард «Милуоки» Яннис Адетокумбо заметил, что на пресс-конференциях команды стало присутствовать меньше репортеров.

«Что такое? Я проиграл несколько матчей, и остались только преданные поклонники?

Спасибо вам, ребята, всем троим, кто пришел, и съемочной группе. Всегда приятно видеть, как много людей поддерживают «Бакс» в тяжелые времена. Это здорово, я надеюсь, что столько же людей будет на пресс-конференции, когда мы выиграем чемпионат», – сказал Яннис.

Как похорошел Милуоки при Яннисе! «Бакс» были самым дешевым клубом лиги, а теперь на грека молятся местные (58 млн за плей-офф – как с куста)

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