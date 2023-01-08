Звездный форвард «Бакс» заявил, что старается философски подходить к поражениям.

После неудачи в матче с аутсайдером «Хорнетс» у «Милуоки» результат 4-6 в последних десяти встречах.

«Вы когда-нибудь видели сцену из «Губки Боба», когда он входит в свой мозг, начинает сходить с ума и что-то там сжигать? Иногда после поражений я себя чувствую именно так, я чувствую это. И все же когда это происходит, я говорю себе «не надо», все в порядке. У нас будут поражения, несколько поражений, куда без них, но побед будет больше. И хотя мы сейчас не в оптимальном состоянии, мы все равно вторые или третьи на Востоке. Мне кажется, это должно напрягать соперников. Я верю, что когда все адаптируются, народ поймет свои роли, Джо освоится и заиграет, а Крис вернется и снова станет этим сумасшедшим парнем, и мы всей командой заиграем в удовольствие... я бы не стал сбрасывать « » со счетов», – заявил грек.

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