Яннис Адетокумбо: «Бакс» не в оптимальном состоянии, но все равно в Топ-3 на Востоке. Это должно напрягать соперников»

Теги Милуоки НБА Яннис Адетокумбо Баскетбол

Звездный форвард «Бакс» Яннис Адетокумбо заявил, что старается философски подходить к поражениям.

После неудачи в матче с аутсайдером «Хорнетс» у «Милуоки» результат 4-6 в последних десяти встречах.

«Вы когда-нибудь видели сцену из «Губки Боба», когда он входит в свой мозг, начинает сходить с ума и что-то там сжигать? Иногда после поражений я себя чувствую именно так, я чувствую это. И все же когда это происходит, я говорю себе «не надо», все в порядке. У нас будут поражения, несколько поражений, куда без них, но побед будет больше. И хотя мы сейчас не в оптимальном состоянии, мы все равно вторые или третьи на Востоке. Мне кажется, это должно напрягать соперников. Я верю, что когда все адаптируются, народ поймет свои роли, Джо освоится и заиграет, а Крис вернется и снова станет этим сумасшедшим парнем, и мы всей командой заиграем в удовольствие... я бы не стал сбрасывать «Милуоки» со счетов», – заявил грек.

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2 комментария

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Верно, но при этом от 5 места там полторы победы. И если взять отрезок из 20 последних матчей (а это ровно половина от сыгранной части сезона), то у Милуоки рекорд 11-9 и 7 место на Востоке в этом отрезке. Помог старт 8-0 сильно.

Миддлтон жизненно необходим команде, только вот вернётся ли он на свой уровень? Так-то уже почти 10-й месяц без игры у него пошёл, ну по сути (знаю, он возвращался на поле, но почти сразу снова вернулся в лазарет. Плюс слова Бада о том, что Крис далёк от камбэка не добавляют позитива).
С другой стороны, Бакс есть что предложить на рынке обменов, думаю будет усиление перед дедлайном. Ходят слухи, что состав оленей может пополнить Кларксон из Юты
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Свежий
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Философский подход и Губка Боб представляют: в главных ролях — Яннис Адетокунбо, в фильме «Милуоки Бакс. Поход за Чемпионством», часть вторая 🎬
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