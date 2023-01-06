Джейсон Тейтум – о голосовании на Матч всех звезд: «Я в сложной ситуации»

Теги Бостон НБА Матч всех звезд НБА Кевин Дюрэнт Яннис Адетокумбо Джоэл Эмбиид Джейсон Тейтум Баскетбол

Форвард «Бостона» Джейсон Тейтум заявил, что ему будет непросто попасть в стартовую пятерку Матча всех звезд-2023.

«Я в сложной ситуации. Я нахожусь за Кевином Дюрэнтом, Яннисом Адетокумбо и Джоэлом Эмбиидом.

Все мы четверо набираем по 30 очков в среднем за матч и претендуем на награду MVP. Так что мне нужно очень постараться, чтобы обойти одного из этих парней», – сказал Тейтум.

Согласно промежуточным результатам голосования, Тейтум занимает 4-е место среди игроков передней линии на Востоке, уступая Дюрэнту, Адетокумбо и Эмбииду.

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3 комментария

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Марсель Объелся
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Я думаю все голову ломали, кого из этой четверки отбросить. Все достойны, все на более менее одном уровне
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Максим Максимов
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Ответ xQcoW
Глоры лолкерс настолько далеки от реальности, что голосуют стадом за Ривза ахахахх
Изучи значение слова "глор"
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-2
-2
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xQcoW
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Глоры лолкерс настолько далеки от реальности, что голосуют стадом за Ривза ахахахх
+2
-5
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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