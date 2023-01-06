Джейсон Тейтум – о голосовании на Матч всех звезд: «Я в сложной ситуации»

Форвард « » заявил, что ему будет непросто попасть в стартовую пятерку всех звезд-2023.

«Я в сложной ситуации. Я нахожусь за , и Джоэлом Эмбиидом.

Все мы четверо набираем по 30 очков в среднем за матч и претендуем на награду MVP. Так что мне нужно очень постараться, чтобы обойти одного из этих парней», – сказал Тейтум.

Согласно промежуточным результатам голосования, Тейтум занимает 4-е место среди игроков передней линии на Востоке, уступая Дюрэнту, Адетокумбо и Эмбииду.

Главный талисман «Селтикс» – сын Тейтума: генерирует мемы, воспитывает игроков и готовится идти по стопам отца