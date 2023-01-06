Джейсон Тейтум – о голосовании на Матч всех звезд: «Я в сложной ситуации»
Форвард «Бостона» Джейсон Тейтум заявил, что ему будет непросто попасть в стартовую пятерку Матча всех звезд-2023.
«Я в сложной ситуации. Я нахожусь за Кевином Дюрэнтом, Яннисом Адетокумбо и Джоэлом Эмбиидом.
Все мы четверо набираем по 30 очков в среднем за матч и претендуем на награду MVP. Так что мне нужно очень постараться, чтобы обойти одного из этих парней», – сказал Тейтум.
Согласно промежуточным результатам голосования, Тейтум занимает 4-е место среди игроков передней линии на Востоке, уступая Дюрэнту, Адетокумбо и Эмбииду.
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