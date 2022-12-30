Джа Морэнт: «Скотти Барнс станет выдающимся игроком. Надо проявить терпение»
Разыгрывающий «Мемфиса» Джа Морэнт после победы над «Торонто» (119:106) призвал терпеливо относиться к форварду Скотти Барнсу, учитывая молодой возраст форварда «Рэпторс».
«Надо просто проявить терпение. Мне кажется, что многие не знают, через что проходит игрок НБА. Я уверен, что у Скотти все будет в порядке.
Не волнуйтесь. У всех свое время. Он станет выдающимся игроком», – сказал Морэнт.
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